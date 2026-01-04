北捷頂溪站昨遭縱火！15歲少年被逮搜出打火機 犯案動機竟是「這原因」

即時中心／徐子為報導



昨（3）天上午9點許，台北捷運頂溪站驚傳火警，捷運閘門旁一處垃圾桶突然起火冒煙，原因不明；所幸，保全及站務人員一發現，趕緊用滅火器撲滅火煙，沒有人受傷。後來警方於圓山站逮到犯人，竟是一位15歲少年，且他上（12）月27日也在頂溪站以同樣手法引燃垃圾，而他2次涉嫌縱火的理由，竟都是「測試防風打火機功能」。





警方初步調查，確認嫌犯當時將不明物體扔進垃圾桶內，隨後，垃圾桶就瞬間起火。目前警方已在其身上發現打火機。嫌犯疑似先點燃手上的物品，接著隨手丟進垃圾桶，立即引發火勢；且犯後迅速離開現場，但不久後，在捷運圓山站遭逮。



媒體《自由時報》報導，該名少年是家中獨子，與雙親住在新北市，爸爸從商，媽媽則是家庭主婦，15歲少年現就讀北市某私立高中一年級，平日下課後有教教加強課業，假日則會去補習班。



據了解，少年使用的打火機，是超商販售近200元的防風打火機，上面印有各式可愛圖案，可填充瓦斯重複使用。少年母親昨被通知時，對於沒抽菸的兒子，竟有這麼高價的打火機也感到訝異不解。



永和警分局調查發現，捷運頂溪站內上月27日也有一起引燃衛生紙後丟入垃圾桶內案件，但當時沒有濃煙，僅有些許悶燒，讓站務人員以為是民眾亂丟菸蒂所引起，並未通報警消到場，現在發覺2案都是該少年所為。



處置作為方面，警方表示，分局於8點50分獲報後，即時至台北市將該A少年帶返偵辦，全案依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送新北地院少年法庭。至於燃燒的垃圾桶為不鏽鋼製，僅有部分燻黑，並未造成設備損壞或人員傷亡，台北捷運公司暫不提出毀損告訴。





