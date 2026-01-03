北捷頂溪站縱火遭逮 15歲少年燒衛生紙丟垃圾桶說「好玩」

15歲少年今天點燃衛生紙丟入捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火，隨即搭上捷運列車離去，捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，台北市警方隨即在圓山捷運站攔截涉案少年到案，交由新北市永和警方後續案件偵辦，警詢後將依公共危險等罪嫌移送新北地院少年法庭審理。

今天上午7時55分，捷運頂溪站站務人員發現1名男子涉嫌點燃衛生紙後，丟棄於垃圾桶內引發悶燒，站務人員見狀立即衝上前將已冒煙的垃圾撲滅，但涉嫌縱火男子已趁機搭上捷運列車離去。

捷運頂溪站務人員依聯防機制通報，並調閱站內及列車上監視畫面鎖定涉案男子，並通報台北市警局中山警分局圓山派出所員警在圓山捷運站攔截涉案男子到案。

永和警方今天上午8時50分接獲轉報，馬上派員前往台北市將該名涉案的15歲少年帶回偵辦，警詢後將依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送新北地院少年法庭審理。據了解，該名少年疑似一時興起覺得好玩才點燃衛生紙再丟入垃圾桶。

