北捷頂溪站驚傳縱火！嫌犯身上搜出打火機 後轉往圓山站被逮

台北近期頻傳重大社會案件，搞得人心惶惶；沒想到今（3）天上午9點多，台北捷運頂溪站又驚傳火警，捷運閘門旁一處垃圾桶突然起火冒煙，原因不明；所幸，保全及站務人員一發現，趕緊用滅火器撲滅火煙，沒有人受傷。後來警方於圓山站抓到疑似縱火犯，警方逮人後帶回派出所進一步調查。

警方初步調查，確認嫌犯當時將不明物體扔進垃圾桶內，隨後，垃圾桶就瞬間起火。目前警方已在其身上發現打火機。嫌犯疑似先點燃手上的物品，接著隨手丟進垃圾桶，立即引發火勢；且犯後迅速離開現場，但不久後，在捷運圓山站遭逮。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

