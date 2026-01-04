北捷頂溪站15歲少年縱火累犯「覺得好玩」 法官「裁定收容」

台北捷運頂溪站昨（3日）遭一名15歲少年用點燃的衛生紙丟進垃圾桶縱火，被警方當場逮捕，並移送少年法庭，法官昨晚裁定將他收容。

警方趕到捷運圓山站查獲縱火的15歲少年。（圖／翻攝畫面）

據永和分局的調查，該名少年嫌犯是昨天上午近8點左右犯案，經頂溪站的站務人員發現垃圾桶在冒煙，急忙滅火、報警並啟動聯防通報機制，調監視器找到這位少年犯案，北市警方獲報後旋即在圓山站將之攔下並逮捕，並交給永和分局員警帶回偵訊。

該名少年在垃圾桶燒衛生紙縱火。（圖／翻攝畫面）

而昨晚該名少年也被移送新北地院的少年法庭，法官也在昨晚裁定將他收容，驚人的是他去年12月27日就有犯下在捷運站縱火的案件，該名少年嫌犯向警方宣稱是因為有課業上的壓力，跟覺得「好玩」，想測試打火機的性能才會犯案，警方目前持續偵辦全案。

延伸閱讀

影/救不回！國1「小貨車衝邊坡撞樹狂燃」2人慘死

影/焰爪狂竄！北市民宅大火「兇猛延燒」50歲婦被抬出送醫

高雄秘境柴山小漁港「情侶墜谷」！警消急搶救