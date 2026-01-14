「北捷香水機」最低10元！創辦人：沒想到會爆紅 最愛原地轉圈噴回本

生活中心／賴俊佑報導

「北捷香水機」近日在社群爆紅，首波進駐5個捷運站。(圖／記者賴俊佑攝影）

「北捷香水機」近期在社群爆紅，最低10元就能噴名牌香水，目前在台北捷運5大站點可看到機台，創辦人暨執行長顏鴻傑坦言，沒有料到機台會在社群爆紅，也非常喜歡網友分享的「快速原地轉圈」回本噴法，機台未來會進駐商場、百貨，目標今年達全台50台機台。

香水機創辦人(圖右)坦言沒有料到香水機會爆紅。(圖／記者賴俊佑攝影）

北捷推動異業合作！5大站搶先設置香水機

「香氛互動體驗機」於1月9日試營運，1月14日正式推出，品牌不將其定義為販賣機，而是一個結合科技與美學的移動式香氛櫃位，可透過觸控式螢幕選擇想體驗的香氛，將香氣精準釋放於手腕或任何想持香的部位，目前開放LINE PAY、Apple Pay、Samsung pay、信用卡等方式付款，還可以透過 QR Code 進一步了解產品資訊或連結線上購買。

台北捷運積極推動異業合作，依據車站人流特性，導入創新商業模式，透過「捷運商業發展策略聯盟合作計畫」提供場域驗證，讓業者在人流較多的車站，嘗試新型態服務，提升旅客體驗並創造多元收益。

創辦人保證香水全部都是正品，透過總代理商或官方品牌購入。(圖／記者賴俊佑攝影）

體驗香水機最低10元！保證全都是正品

「香氛互動體驗機」由TRICENT騰益移動科技打造，創辦人暨執行長顏鴻傑受訪表示，現代人對於香氛有高度需求，但傳統專櫃試香有靠櫃壓力或經濟負擔，因此香水機很適合內向的I人體驗；顏鴻傑利用自身的工程背景耗費數個月研發出這台「香氛互動體驗機」，每台最多提供9款香氛，香氛的挑選依據大眾喜愛和自身品味，有LE LABO、Dior、Jo Malone等知名品牌香氛，香氛購買是透過台灣總代理或是官方品牌購入「保證全部都是正品，且沒有水貨」。

單次體驗噴香氛價格最低10元、目前最高50元，體驗價格是依據「品牌價值」來決定，噴出量有多少無法公開，對於網友提出花30元噴香氛不如靠櫃試香的問題，顏鴻傑表示「香氛互動體驗機」是以方便、應急和無靠櫃壓力為主，提供不一樣的試香體驗，而不是去搶專櫃、專門店的市場。

香水機未來將進駐商場、賣場，並規劃攻海外設點。(圖／記者賴俊佑攝影）

香水機未來將進駐商場、賣場 並規劃攻海外設點

香氛互動體驗機預計將在人潮大量流動的場所擺設，首波進駐台北捷運5大站點：民權西路站、台北車站、東門站、中正紀念堂站及國父紀念館站，接下來將進駐商場、賣場，也有海外設點的規劃：即日起至2月14日，消費者可透過台北捷運 GOAPP 透過捷運點兌換一次免費的 TRICENT香氛體驗，輕鬆探索多款香氣，開啟專屬於自己的香氛旅程。

