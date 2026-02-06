北捷馬年套票限量賣 捷米達摩萌翻祈好運

農曆春節腳步近了，台北市以滿滿「馬」力迎新年！台北捷運公司推出多款馬年開運紀念商品，包含限量紀念套票、紅包袋與全新捷米達摩；兒童新樂園推出「快樂加馬好事來」春節活動，從農曆年前一路熱鬧至大年初六(2/22)，結合優惠入園、闖關抽獎與人氣角色拜年，打造兼具財運、童趣與歡樂的過年行程。

台北捷運公司以「馬到成功、捷來運轉」為主題，發行2026「馬年紀念套票」，自2月7日12時30分起於台北捷運商品館中山店限量販售。套票內容包含馬年紀念幣1枚、台北捷運一日票1張、兩款特製紅包袋及春聯斗方1張，每套售價399元，限量700套，每人限購6套。同時首度上市「馬年紀念紅包袋組」，每組6入售價99元，限量500組，以雙款設計傳遞「好運加倍」祝福。

紀念商品整體以喜氣正紅為主色，搭配金色燙金設計，北捷吉祥物「捷米」騎乘駿馬奔馳其上，象徵新年步步高升、財運奔騰。日前已完成預購的民眾，即日起至2月13日每日12時30分至19時30分，可至台北捷運商品館中山店，出示KKTIX App電子票券QR code領取。

同時，北捷設計萌度爆表的「2026開運捷米達摩」，捷米化身為圓滾滾紅色的達摩不倒翁，象徵圓滿、祈福與必勝好運。於2月8日12時30分起，在捷運商品館南京復興店獨家開賣，每隻售價399元，前100名購買者可免費獲得「馬年限定紅包袋2入組」。2月8日至12日於中山、南京復興及忠孝復興三間商品館設置「捷米專區」，捷米系列商品全面9折優惠。

親子族群可把握兒童新樂園春節檔期，共同感受熱鬧的年節氛圍。「快樂加馬好事來」活動自農曆年前暖身登場，至大年初六天天都有不同驚喜。活動內容包含開運福袋、臉部彩繪、手作DIY、角色拜年與闖關集章抽大獎，讓孩子放電、家長放鬆，一站玩好玩滿。

春節期間最大亮點之一為生肖與姓名優惠，凡生肖屬「馬」或姓名中含「馬」字的遊客，於初一(2/17)至初六(2/22)可享免費入園(設施另計)；姓氏為「馬」者購買一日樂Fun券享5折，名字含「馬」字者享8折優惠，好運從入園就開始。

初一至初三(2/19)期間，臨櫃購買2張一日樂Fun券，即可獲得限量馬年福袋，內容包含零食、生活用品等實用好禮。財神爺、麻吉貓與尋寶隊小隊長輪番快閃拜年，陪伴孩子合影互動，炒熱年節氣氛。

另針對12歲以下孩童舉辦闖關集章活動，完成指定遊具體驗及園內消費，即有機會抽中Switch 2、兒童數位相機等大獎；「台北捷運Go」App會員還可享餐飲優惠並抽飯店住宿券。台北捷運公司提醒，春節期間貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園，除2月16日(除夕)暫停營運外，其餘日期正常開放，民眾多多善用捷運串聯，全家人輕鬆迎接馬年好運。

