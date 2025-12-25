北捷騷動！民眾恐慌奔逃像大逃殺 捷運公司回應了

新店線疑似有一名男子，搭捷運突然拿著雨傘敲打牆壁。（圖／Threads@ying114_授權提供）





北捷今（25）日晚間8點30分左右再傳騷動，松山新店線北門站有一名男子突然拿雨傘猛敲牆壁並大聲咆哮，引起民眾驚慌奔逃。台北捷運公司對此做出說明。

台北捷運公司表示，今日晚間20:32松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前旅客按壓對講機反映有旅客爭執。行控立即通知110、119及捷運警察；有一名男性與同行母親在該站下車，母親向站長表示，兒子因為遭其他乘客不慎碰撞導致情緒激動。

行控確認原因後，由行車專員對車廂進行安法廣播，後續由捷運警察、轄區員警與救護人員進站處理，有一名70歲婦人在逃跑過程中跌倒，被送醫治療。

台北捷運公司呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理，另外，本次事件中旅客留在列車上的遺失物，後續會送回北門站待領。

