北捷驚傳孤狼式攻擊事件 高雄4市長參選人：提高警覺、留意自身安全

[Newtalk新聞] 針對台北捷運發生的孤狼式攻擊事件，四位高雄市長參選人今(19)日晚間均在臉書發文抒發看法，林岱樺表示深感痛心，並對受傷民眾表達誠摯慰問，此類隨機暴力事件不僅威脅市民安全，更衝擊社會的心理安定；邱議瑩誠摯祈願傷者早日康復、逝者安息，並待相關單位釐清案情；賴瑞隆則請大家提高警覺，留意自身安全；許智傑也提醒大家外出注意周邊環境變化。

林岱樺主張，面對「孤狼式」犯罪，政府應強化以下三點防衛機制：1. 導入智慧 AI 監控： 推動交通部與縣市政府合作，在大眾運輸系統全面建置 AI 影像辨識，針對異常行為(如持械、推擠)即時預警，落實「偵測在先、應變在後」；2. 升級第一線維安： 全面盤點捷運保全之防暴裝備，並要求定期舉行跨局處應變演練，確保第一線人員具備精準處置能力，將傷害降至最低；3. 修補社會安全網： 整合衛福部與地方政府情資，針對社會邊緣、具暴力傾向個案加強預警與心理輔導，從根源阻斷極端行為的產生。她說，「安全是政府最基本的承諾」 ，中央與地方政府合作，還給國人一個安心的公共空間

邱議瑩對今晚台北車站與中山站發生煙霧彈攻擊的不幸事件，造成民眾傷亡，誠摯祈願傷者早日康復、逝者安息，並待相關單位釐清案情；因應事件，陳其邁已即刻指示，全面強化高雄市各大公共運輸場站的見警率，提升巡查與警戒密度；一旦發現可疑狀況，將立即通報，也請大家提高警覺，留意自身安全，全面強化大眾運輸安全，防範模仿效應。

賴瑞隆表示， 陳其邁市長為確保市民安全，已要求高雄市政府相關單位即刻啟動應變機制，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處，全面強化維安與預防作為，警察同仁辛苦了，也請市民配合勤務，並多加留意自身安全！

許智傑說，稍早北部突發攻擊案件，有多人受傷、搶救，為傷者祈福，願早日康復，也提醒大家外出注意周邊環境變化，高雄市政府為防止模仿效應，已請所有警察同仁注意大眾交通場域的安全，也請所有市民好友們多留意、提高警覺，若有可疑人士請盡速通知鄰近勤務人員處理。

