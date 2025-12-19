北捷驚傳投擲煙霧彈無差別攻擊！蔣萬安：一定從重從速究責、絕不寬貸

台北捷運台北車站M8出口今（19）日稍早傳出有人投擲煙霧彈，導致站內瀰漫大量濃煙，有1名民眾受傷，失去意識，緊急送往台大醫院救治。對此，蔣萬安表示，他已指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，他強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

北捷台北車站M8出口驚傳遭丟擲煙霧彈，導致大量濃煙，現場造成1名民眾受傷，失去意識，緊急送往台大醫院救治。對此，北捷公司證實，事件非火災亦非火警，現場已疏散人員並恢復秩序。

台北捷運台北車站稍早傳出有人投擲煙霧彈。（圖／翻攝自threads@lesleygdgd）

蔣萬安隨即透過社群發文指出，發生在北捷台北車站的公安事件，北市警局、消防局皆在第一時間到場應變，他也指示，警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

另外，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。他也表示，會持續和市民朋友報告最新情形。

