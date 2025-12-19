北捷驚傳煙霧彈攻擊1人OHCA 卓榮泰：要求警政署徹夜找出嫌犯

即時中心／潘柏廷報導

台北捷運板南線M7出口外，今（19）日下午發生一名男子丟煙霧彈，事故造成1名57歲男子呈現OHCA，以及1人受傷的慘劇；豈料，目前嫌犯逃逸至北捷中山站，竟然又隨機砍人，驚傳已有3、4路人遭攻擊。稍早行政院長卓榮泰抵達捷運台北車站，他受訪強調要求警政署徹夜要設法找出嫌犯。

卓榮泰稍早抵達北捷受訪表示，台北車站捷運M7、M8出口之間今天下午5時25分，發現有一位帶著面具蓄意丟5、6顆煙霧彈，還留存一些數量在凶嫌的小行李箱當中。

接著，卓榮泰指出初步研判，現場經過檢視有掌握嫌犯的特徵，並要求警政署徹夜要設法找出嫌犯，現場也發現嫌犯蓄意丟棄煙霧彈之外，也蓄意傷害一位路人，其背部受到鈍器重擊瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，而送去的時候已經成OHCA的狀態，其身份背景還要進一步查證。

他也提到，另外有一位民眾因為煙霧使其呼吸道受到傷害，送往馬偕醫院救治，目前情勢穩定；在這情況下剛剛就第一時間要求內政部、警政署將其送去醫院。

卓榮泰喊話，希望能夠讓全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站提高所有的戒備；目前初步掌握嫌犯的特徵底下，也希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短的時間內回復平靜。

關於車站目前也影響一些市民朋友們的出入，卓榮泰也呼籲民眾請大家配合，要保留現場並找出相關證物，所以會造成短暫的不便，希望大家能夠配合現在這個措施，「也要求警方能夠儘速就現在掌握的狀況與資訊，能夠迅速、完整做案件的釐清，重點是找出這位嫌犯，了解他的背景，同時全面擴大戒備，讓國人能夠安心」。

最後，卓榮泰強調，現場內政部長劉世芳、警政署長張榮興還有行政院秘書長張惇涵剛剛聽過簡報之後，覺得應該第一時間讓國人能夠了解這個狀況，也請大家給他們一些時間，會全力、徹夜地偵辦這個事情。





