北捷驚傳連續縱火案！大安森林公園、善導寺站男廁相繼起火 警逮7旬老翁偵訊中

台北捷運今（8）日在3小時內接連發生2起縱火案。首先是大安森林公園站於中午傳出火警，隨後板南線善導寺站也於下午2點左右發生類似案件。警方初步研判是同一人跨區連續縱火，所幸火勢均及時撲滅，未造成人員傷亡。警方也已循線逮捕一名涉案的72歲曾姓男子，目前正進一步偵訊中。

今日上午11時53分許，北市大安區捷運大安森林公園站地下1樓2號出口旁的男廁突然竄出黑煙，消防局獲報後出動7輛消防車、19名人員前往救援，到場時火勢已被站務人員撲滅，經查為廁所內雜物起火，燃燒面積約0.5平方公尺，火勢迅速被撲滅。

沒想到下午1時59分，板南線善導寺站的男廁也傳出雜物起火，站務人員同樣在第一時間發現異狀並持滅火器自行撲滅，消防局隨後也出動8輛消防車、救護車1輛及28名人員到場支援，確保現場安全。

由於2起火警的起火點皆位於男廁，且燃燒方式與起火物品相似，警方隨即調閱捷運站內外監視器，發現一名行跡可疑的男子在案發時間前後出沒於2站，研判為同一人蓄意連續縱火。下午已成功帶回涉嫌縱火的72歲曾姓男子，正進一步釐清其犯案動機及是否有其他共犯。

