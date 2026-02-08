北捷驚傳連續縱火！大安森林公園、善導寺站接連傳火警 嫌躲男廁燒雜物

台北捷運大安森林公園站上午傳出火警，不到3個小時，善導寺站下午又傳火警。翻攝自Google map



台北捷運大安森林公園站男廁今日（2/8）上午11時許傳出火警，事隔不到3小時，北捷善導寺捷運站男廁又傳出火警，所幸2起火警火勢均由站務人員自行撲滅，並未釀成傷亡。由於2起火警起火點都在男廁內，相似度極高，警方懷疑案情不單純，稍早循線逮捕涉嫌縱火的72歲曾姓老翁，詳細案情及犯案動機仍待釐清。

據了解，台北市消防局今日上午11時53分許接獲民眾報案，指稱北捷大安森林公園站B1樓層2號出口旁男廁竄出陣陣黑煙，現場警鈴大作，嚇得其他乘客連忙逃出捷運站外。警消趕抵現場時，發現火勢已遭捷運站人員撲滅，經查起火原因為廁所內雜物起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，所幸及時發現並撲滅火勢，並未釀成人員傷亡。

大安森林公園站火警發生後不到3小時，北捷善導寺站男廁也傳出火警，所幸捷運站人員及時發現後，以滅火器撲滅火勢，同樣未造成人員傷亡。相關人員事後調查發現，2起火警都是在捷運站內男廁燃燒雜物，具高度相似性，懷疑案情不單純，警方深入追查後，將涉案的曾姓老翁逮捕到案，目前正釐清犯案動機，全案將依法偵辦。

