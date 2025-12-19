北捷驚傳隨機傷人！卓榮泰下令全國加強戒備

▲北車驚傳隨機傷人，行政院長卓榮泰出面談話，下達指令。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷板南線台北車站與中山站今（19）日下午尖峰時間驚傳隨機傷人事件，一名男子先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，總計造成2人死亡、7人受傷，嫌犯疑似畏罪跳樓，晚間7點48分宣布OHCA。行政院長卓榮泰下令加強全國鐵公路安全戒備，並調查嫌犯犯案動機。

卓榮泰晚間前往北捷台北車站了解情況，並在轄區中正一分局外受訪，卓榮泰表示，在極短的時間內台北車站捷運出口、捷運中山站兩地發生蓄意傷害路人的犯罪行為，嫌犯經現在了解跟偵查調查結果是同屬一人，張姓嫌犯（張文）在中山站繼續犯罪之後，經過員警的追捕已經墜樓，目前是呈現OHCA狀態，另外不幸的兩地當中目前有3位民眾呈現OHCA狀況，另外有5位民眾遭受到刀傷、鈍器打擊的刀傷在各種不同部位上，剛剛已經要求衛生福利部 統領所有已經受理急救的醫院，全力搶救這5名受傷的民眾。

卓榮泰表示，他也要求台北市警局 要全力配合檢察官所有的偵辦，有需要的調查過程也指示內政部警政署全力來支援，同時兩項重要的要求給警政署所有各單位，目前全國各地包括鐵公路、捷運、航空站重要地點，目前維持高度戒備絕不鬆懈。

卓榮泰說，第二個要徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，而且有無其他相關聯，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的訊息，大家能夠取得安心。

卓榮泰也謝謝包括台北市副市長李四川、以及市長蔣萬安，也分別到各地去探望受傷的民眾，也跟員警警察方面作了重要的交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，我們一起把這個事件盡快的偵破。

