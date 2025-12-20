北捷驚傳隨機攻擊案 高雄小港深夜也遭擲信號彈

南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導

北捷19日晚間才傳出攻擊事件，20日凌晨一點多，高雄小港區也有人丟信號彈，導致馬路上煙霧迷漫，嚇壞民眾，警方火速到場，在路旁找到兩罐燃燒過的信號煙筒，循線逮捕一名36歲徐姓男子，他喝得爛醉，直到酒醒後才坦承，是因為心情不好才犯案。

人心惶惶！北捷恐攻釀４死 高雄小港深夜「煙霧瀰漫」遭擲信號彈

凌晨一點多，高雄小港區有人丟信號彈，導致馬路上煙霧迷漫。（圖／翻攝畫面）

馬路上，煙霧瀰漫，車輛幾乎看不清前方道路，車道一片霧茫茫，飄散奇怪惡臭。消防車、警車陸續到場戒備，20號深夜1點多，高雄小港區高松路與營口路口，也遭人放信號彈。由於北捷19號晚間，才剛發生隨機攻擊案，高雄警方立刻調閱監視器，發現在一名男子過馬路後，沒多久後方突然狂竄濃煙，疑似就是他放置信號彈，警方到場，找到兩罐燃燒過的信號彈煙筒。附近民眾說：「前面那邊有一段距離，我聞不到味道，就看到警察車在路邊，然後一群人。」警方循線鎖定一名36歲徐姓男子，他家就住在附近，警方上門抓人時，他還一臉茫，最後坦承因為喝酒後，心情不好才犯案。

廣告 廣告

人心惶惶！北捷恐攻釀４死 高雄小港深夜「煙霧瀰漫」遭擲信號彈

警方到場，找到兩罐燃燒過的信號彈煙筒。（圖／翻攝畫面）

記者詢問，是因為北捷案嫌犯張文的行為，才導致他跟著施放煙霧嗎？高雄小港分局偵查隊長凃欣安表示：「我們初步了解沒有，他昨天說喝完酒後一直在休息，晚上才到住家旁空地來做施放。」民眾也認為：「他們是挑在人多的地方，他不會選擇在這沒什麼人的地方，製造社會的恐慌吧。」有公共危險前科的徐姓男子，放的是浮煙信號發煙筒，屬於船舶救難器具，他因為過去在船上當過工人，家中才留有信號彈，還好深夜人煙稀少，沒有人受傷，警方偵訊後也以社維法將他送辦。

原文出處：人心惶惶！北捷恐攻釀４死 高雄小港深夜「煙霧瀰漫」遭擲信號彈

更多民視新聞報導

北捷隨機砍人釀4死11傷 桃捷防模仿維安升級「他們」進駐支援

以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做

張文隨機砍人！學生單手拿樂器逃亡...網讚危機意識最高

