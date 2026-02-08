北捷驚爆連續縱火案！蔣萬安：將加強車站巡邏

台北捷運於今（8）日接連發生火警。（圖／東森新聞）





台北捷運於今（8）日接連發生火警，上午先是在大安森林公園站傳出有人於站內男廁燃燒雜物，火勢迅速遭捷運人員撲滅；稍後善導寺站男廁也發生火警，所幸同樣即時控制，兩起事件均未造成人員傷亡，也未影響捷運系統營運，整起事件目前由警方偵辦中。對此，台北市長蔣萬安表示，市府團隊也同步提高警戒，並加強各車站巡邏，確保旅客安全。

蔣萬安：市府團隊同步提高警戒 加強各站巡邏

事件發生後，蔣萬安表示，捷運公司第一時間發現異狀後，即通報警察局與消防局處理，市府團隊也同步提高警戒，並加強各站巡邏。蔣萬安指出，今日下午2時30分左右，警方在善導寺站外查獲嫌犯並帶回。詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明。市長也請市民朋友安心，無須驚慌。警方也將在下午4時許，發布記者會對外說明。

