北捷驚爆隨機攻擊 陳其邁：強化高雄大眾運輸維安

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，引發各界議論，高雄市長陳其邁表示，因應今晚台北捷運發生的事件，高市府已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。

陳其邁下令，為防範「模仿效應」及確保高雄市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。此外，也「強化預防及應變措施」，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通通警大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對轄內捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為。

高市府將提升見警率，於尖峰時段及人潮密集的車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

高市府也將強化場站聯防，責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。

此外，將即時派員、查緝，要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

