北捷驚見老鼠 北市啟動「環境清潔周」防疫

▲北捷松山新店線竟然看到老鼠搭捷運。（圖／Threads網友@kyeh318授權)

[NOWnews今日新聞] 台北市近期老鼠話題再升溫，有民眾在社群平台貼出照片指出，搭乘台北捷運松山新店線時，車廂內出現老鼠竄動，加上台北市1月才傳出全台首例「老鼠傳播漢他病毒致死」案例，接連的目擊消息讓不少民眾擔心公共衛生風險是否升高。

Threads上網友@kyeh318分享，自己上週搭乘松山新店線時，於南京復興站至松江南京站區間目擊老鼠闖入車廂，貼文曝光後，引來大量轉傳與討論。

面對鼠患與防疫壓力，台北市長蔣萬安日前已要求捷運系統加強清潔與消毒，並擴大站體、軌道等區域的巡查與改善。市府說明，北捷已針對牆面孔洞、水溝口等可能成為鼠類出入口的位置加強巡檢，必要時增設捕鼠設備並以鐵網等方式封堵，同時也要求站內商家強化廚餘清運與食品密封管理，降低鼠類覓食來源。

市府並進一步啟動「115年環境清潔周」，由副市長林奕華率隊，結合衛生局、環保局與各區里辦公處動員，主打清除環境死角、加強社區滅鼠宣導與落實垃圾分類清運。市府強調，若只做單點消毒效果有限，必須社區與公共場域同步整頓，才能降低鼠類密度、減少擴散風險。

疾管署也提醒，防範漢他病毒關鍵在於「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。民眾年前大掃除應配戴口罩、手套，避免徒手接觸鼠類排泄物；食物要確實密封、垃圾避免過夜，從源頭減少鼠類出沒的誘因，才能降低住家與生活圈周邊的風險。

