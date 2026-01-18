北捷驚魂！乘客沒「嗶」卡闖閘門 拿告示牌作勢砸

記者王怡淇、顧元松／台北報導

16日上午捷運劍潭站又有民眾鬧事！一名男子沒「嗶」卡就硬闖閘門進站，還一度情緒失控拿告示牌試圖要砸人，所幸站務人員及時發現攔阻，但這一幕已經嚇壞不少旅客，對此捷運公司回應，將依法對違規的乘客進行裁罰。

男子情緒激動推著告示牌，還舉起來作勢要攻擊人。

男子在捷運閘門口旁情緒激動推著告示牌，還舉起來作勢要攻擊人，站務人員見狀衝上前勸阻，一旁的友人也趕緊拉著他，就怕告示牌砸到人。

乘客發文說明當下情況。

乘客目擊這一幕，嚇壞發文說看到有人衝去拿告示牌開始想要丟人，遇到的當下只能迅速跑開，更提醒其他人搭捷運一定要注意安全。

記者現場說明。

記者王怡淇、顧元松：「事發就在台北士林夜市旁的劍潭捷運站，落在鬧區人流量大，突然聽見爭吵聲也讓民眾十分緊張。」

北捷乘客：「很緊張啊，閃遠一點然後走去人多一點的地方，跟他說就是那邊有狀況。」

北捷乘客表達看法。

北捷乘客：「個人如果遇到當然會覺得害怕，因為畢竟我們手無寸鐵嘛，而且可能平常沒有這種訓練，所以遇到這種特別的情況難免是會手足無措。」

捷運驚魂記發生在捷運劍潭站。

捷運驚魂記發生在16日上午11點多，站務人員發現一名男子情緒激動，沒有等待刷卡就跨越閘門，還擅自拿取車站告示架，經過站務人員和親友安撫後才逐漸緩和，而針對該旅客的違規，捷運公司也會依法裁罰，乘客行為脫序還把告示牌當武器要砸人，好在沒有人員受傷，只是失控行為恐怕會觸法。

非本案律師李育昇出面說明。

非本案律師李育昇：「本件行為人持物品作勢砸人，屬於在公共場所滋擾民眾，依據社維法要處3日以下拘留或3萬元以下罰金，如果使周遭民眾感到害怕，還可能會涉犯刑法恐嚇危害安全罪。」

張文事件後，捷運內的任何風吹草動民眾都很防範，這回乘客情緒失控，搬運告示牌想要攻擊，也難免引起恐慌。

