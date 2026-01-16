北捷驚魂！板南線行動電源自燃 車廂白煙蔽目、乘客驚慌奔逃

社會中心／程正邦報導

板南線行動電源自燃，乘客聽到「快下車」驚慌奔逃。（圖／翻攝自Threads @asp4085e）

台北捷運板南線於今（16）日深夜 11 時許驚傳火警意外！一列往頂埔方向的列車在行經板橋站附近時，車廂內突然竄出火光與濃烈燒焦味，疑似為乘客攜帶的行動電源發生自燃。由於事發突然，大量乘客在狹窄車廂內驚慌奔逃，隨後站務人員迅速介入並噴灑滅火器，導致車廂內一度白煙密布。所幸北捷證實處置得宜，未造成任何人員傷亡。

深夜火光：乘客驚叫「快下車」引發集體奔逃

根據目擊網友於 Threads 上傳的影片及討論指出，當晚 11 時左右，板南線列車內突然傳出異響，隨即有乘客尖叫並往其他車廂衝刺。網友表示：「大家跑起來真的想嚇死誰」、「車廂內全是燒焦味，大家都在喊快下車」。

突如其來的混亂引發不少乘客聯想到日前隨機殺人事件，現場氣氛一度極度緊繃。直到站務人員趕赴現場大喊「行動電源冒煙」，群眾緊張情緒才稍微緩解，並在列車進站後迅速配合疏散。

站務人員拿滅火器滅火，導致車廂白煙蔽目嚇壞乘客。（圖／翻攝自Threads @asp4085e）

及時撲滅：滅火器噴灑導致「白粉霧」瀰漫

台北捷運公司表示，站務人員接獲通報後第一時間帶著滅火器趕抵該節車廂。由於鋰電池自燃反應猛烈，人員立即實施噴灑，導致大量乾粉與白煙在密閉車廂內擴散。網路影像顯示，整個板橋站月台與車廂內宛如被白雪覆蓋，視線一度受阻，這也是網友反映「煙霧瀰漫」的主要原因。

北捷對外說明，該起事故確診為乘客隨身攜帶的「行動電源」故障起火，站務員處理明火後已將該物件妥善封存，並依 SOP 流程將受影響的約 500 名乘客安排至下一班列車，營運隨即恢復正常。

專家提醒：鋰電池產品應定期汰換

針對近期行動電源自燃事件頻傳，電子設備專家提醒，鋰電池若曾遭受撞擊、外殼膨脹或購自來源不明的廉價品牌，其內部電路板極易發生短路。乘客在搭乘捷運等大眾運輸工具時，若發現電池發燙或冒煙，應立即按下車門旁的紅圈緊急通話鈕向司機員反映，切勿私自潑水，以免引發更劇烈的化學反應。

目前北捷已將自燃的行動電源殘骸帶回釐清廠牌與詳細原因，並呼籲乘客配合安檢與宣導，共同維護乘車安全。

