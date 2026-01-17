北捷驚魂！深夜車廂行充起火煙霧瀰漫 450名旅客奔逃

台北捷運板南線昨（16）晚接近11點車廂冒出刺鼻濃煙，嚇得乘客驚慌逃竄，經查是行動電源失火，再以滅火器撲滅，才會有大量煙霧粉塵，北捷當下立即安排450名乘客疏散，並改搭其他班列車，幸好事件沒有造成人員受傷。

昨天晚上10點56分通往頂埔方向的列車，在行經板橋站附近時，有旅客的行動電源疑似自燃，突然竄出火光和刺鼻燒焦味，被丟在捷運車廂內地板上，已經燒成一團火球，周圍濃煙密布。

所幸很快就有人拿出滅火器噴灑，並通報站務人員，只是滅火器噴灑後車廂內更是煙霧四起，就像煙霧彈一般，嚇壞不少旅客，以為又發生恐怖攻擊事件，直到站務人員趕赴現場大喊是行動電源冒煙，才讓群眾情緒稍加平穩。

車廂內疑似有行動電源起火，現場濃煙密布。圖／翻攝自Threads@1anu7_11

北捷公司表示，當下已安排450名旅客改搭後續列車，捷警接獲通報也馬上報到處理，這起意外沒有人員受傷。

新北／余孟潔 責任編輯／馮康蕙

