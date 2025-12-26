北捷驚魂！男乘客拿傘狂敲 全車驚逃「鞋子、行李箱」掉滿地

新店線疑似有一名男子，搭捷運突然拿著雨傘敲打牆壁。（圖／Threads@ying114_授權提供）





台北捷運昨晚（25日）發生驚魂騷動。一名男子在新店線列車的車廂內拿雨傘敲打牆壁、大聲咆哮，立刻引起民眾恐慌，嚇得往反方向逃，現場隨身物品包含包包行李，甚至鞋子都散落一地。

乘客大喊「快跑」

目擊乘客透露，當時列車從西門站往中山方向行駛，未料列車快到北門站時突然一群人喊「快跑」，一群人往車廂前方跑擠成一團與跌倒。當下大家奔跑，不顧物品沒有帶走，有人飲料灑滿地，有人連鞋子都掉在車廂內，列車到站先下車再說。

情緒失控引騷動

捷警證實，當下是有名男子情緒激動、敲打車廂與大聲咆哮，民眾跑離過程中有一名70歲婦人在逃跑時跌倒，送醫治療。就因為張文隨機攻擊事件才過7天，男子的異樣行為，引起民眾恐慌。

