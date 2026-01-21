北捷驚魂！男板南線車廂內「亮刀」 民眾嚇壞按鈴通報

一名男子在北節車廂內亮刀，嚇壞眾人。翻攝Threads/popping_kiyoshi授權



台北捷運再度傳出驚魂，去年底的張文事件讓民眾膽顫心驚，沒想到今天（1／21）人潮眾多的板南線，在車廂內有一名年輕男子突然亮出文具剪刀。當場民眾驚聲尖叫，也立刻按鈴通報。還好，捷運警察與保全人員立刻出動，將男子帶下車，並未傳出任何傷亡。

根據網友在Threads平台發文，「在捷運南港展覽館站，看到一名男子被警察架走。現場沒有任何事端發生，畫面中男子跟我擦肩而過，就被警察架走了。為了不妨礙警察執行任務，就只有遠遠的拍張照片。」

照片中男子中等身材，身高約175公分，穿著灰色外套、深色長褲，從車廂內被制伏後，就被捷運警察與保全人員拉著前往站內。

據悉，這名19歲男性乘客，在板南線車廂內拿出一把文具剪刀，警方與保全人員立刻在南港展覽館站將男子帶下車，男子疑似神情恍惚、精神有異狀，已帶往派出所釐清案情，並且依法偵辦。

