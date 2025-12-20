北捷驚魂！酒醉男車廂穿梭吼叫 乘客嚇到發抖、捷警火速介入

社會中心／林奇樺報導

台北車站、誠品南西店外19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷的悲劇，政府也要求增加大眾運輸工具的見警率，沒想到今（20）日晚間北捷又出現驚魂事件！有民眾在社群平台Threads發文指出，捷運古亭站突然停駛，還目擊警方進入站內，原來是有民眾酒醉在車廂鬧事，嚇得其他乘客連忙躲到其他車廂。

北捷晚間發生酒醉男車廂咆哮，影響其他乘客，事後被捷運警帶下車。（圖／Threads@chen_pei930授權）

有民眾在Threads透露，捷運車廂裡，有一名男子疑似酒醉在車廂前後穿梭、吼叫，導致其他乘客連忙往其他車廂移動，而發文的網友也相當擔憂，連忙跟著其他乘客往另個車廂移動，更表示雖然只有一站的距離，但也足以造成恐慌發抖。還有其他網友證實，古亭站的確見到有很多警察，而從網友上傳的影片中也能聽到古亭站當時有廣播要旅客別驚慌

對此，捷運警則表示，是一位男性喝酒講話比較大聲，車廂內的警察將他帶離後，經詢問列車長，同意讓他繼續搭乘列車離站。

北捷也證實確有這起事件，指出晚間8時26分古亭站往迴龍方向列車，旅客按壓車廂對講機反映車廂內兩名男子在車廂來回走動，當下行控立刻通知110、119及捷警，站長、保全和駐站捷警上車將旅客帶下車，後續確認為酒醉旅客因講話大聲遭同行友人協助勸阻。後續旅客搭乘列車離站，未影響營運。

北捷也呼籲旅客，若見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，獲報後將儘速前往處理。

