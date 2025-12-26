北捷高強度演練！ 模擬丟汽油彈、持刀闖轉運站。（圖／TVBS）

因應台北市無差別攻擊事件，台北市政府舉辦高強度安全演練，模擬多種危險情境，包括歹徒丟擲汽油彈與持刀攻擊等突發狀況。台北市長蔣萬安表示，未來演練將擴及台北車站，並在農曆年前進行跨縣市聯防演練，演練首度測試發送細胞簡訊。

北捷高強度演練！ 模擬丟汽油彈、持刀闖轉運站。（圖／TVBS）

在捷運市府站、轉運站進行的演練中，模擬兩名歹徒衝入站內持刀無差別攻擊的情境。員警抵達現場後與歹徒對峙，並通報信義分局勤務指揮中心，同時引導民眾遠離危險區域，附近店家和業者也共同參與演練。蔣萬安表示，台北市預計採購相關安全設備，包括電擊棒和制伏棍等防護裝備。

廣告 廣告

演練還模擬捷運月台被丟汽油彈的情境，造成旅客驚慌逃竄，有人灼傷、嗆傷，甚至因推擠受傷。現場立即啟動大量傷病患機制，成立指揮站進行救援。此次演練特別測試了細胞簡訊系統，市府捷運站半徑0.5公里內的民眾都收到中英文演習簡訊，提醒保持冷靜並聽從引導迅速離開現場。北市府也製作圖卡，提醒民眾遇到突發威脅時，「跑、躲、報」是保命的關鍵三步驟。

蔣萬安進一步說明，1月第3周將把模擬演練擴及到台北車站，第3階段則在農曆年前實際演練跨縣市包括雙北的聯防機制。因應跨年和春節期間的安全需求，北市府已向中央爭取警力支援。警政署長張榮興表示，跨年元旦全國共有37場活動，將動用8700多名警力維安。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰認同蔣萬安提出的不再提及不法行為人名字的建議，希望讓時間淡忘這些事件，不要不斷重複想起。

更多 TVBS 報導

丟汽油彈、持刀「高強度演練」畫面曝！蔣萬安預告：還有更大規模

台北「2處」跨年活動照常舉辦 北市府高強度演練升級維安

戒備跨年！ 12/26北市演練「模擬室內攻擊」

收到別驚慌！12/26北市高強度演練 將發送測試細胞簡訊

