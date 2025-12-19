北捷、中山站隨機攻擊釀4死9傷！各國媒體反應一次看

嫌犯在中山站外投擲煙霧彈。（圖／threads網友cat_valentine_lovely授權提供）





台北捷運發生攻擊事件，引發國際媒體關注！包括英國BBC、衛報、新加坡CNA，甚至印度媒體也關注。其中日本媒體更第一時間速報，因為案發地點，包括台北車站與中山區，都是日本旅客經常造訪的熱門區域。

日本主播：「台灣市區的捷運站內，發生一起男子無差別持刀，攻擊路人的事件。」

台北19日晚間，發生隨機傷人事件，日本各家媒體第一時間，以速報及突發新聞報導。因為案發地點，包括台北車站和中山區，都是日本旅客，經常造訪的熱門區域。

日本記者，更直接趕赴現場掌握最新狀況。

廣告 廣告

日本記者：「這裡正是市中心的繁華街，事件發生在週末人潮，最為熱鬧的時候，目前現場已經拉起封鎖線。」

除了日本媒體，這起攻擊事件，站上多個國際新聞版面，甚至以頭條新聞報導。CNA新聞主播：「最新的突發消息，台北一處捷運站，發生攻擊事件，多人受傷。」

印度新聞主播：「台灣首都台北的捷運站，發生攻擊事件，涉及煙霧彈與持刀攻擊，至少造成兩人死亡。」

這起事件迅速成為國際焦點，後續治安狀況與官方說明，不只是台灣社會焦點，國際旅客，同樣密切關注。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

隨機攻擊釀4死「凶嫌張文墜樓亡」 遺留筆記本成破案關鍵

旅館查扣汽油彈、平板！張文作案前疑曾瀏覽相關網站

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

