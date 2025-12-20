北捷、中山站隨機砍人釀4死 專家揭張文、鄭捷「5大共通點」

地上大片血跡，讓人怵目驚心。圖／攝影鄒保祥

台北車站、捷運中山站和誠品南西店19日傍晚發生恐怖攻擊，27歲嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲煙霧彈並隨機砍人，共釀4人死亡（含兇手）和9人受傷悲劇。中正大學犯罪防治學系暨研究所教授戴伸峰說，兇手張文的準備比當年隨機砍人的鄭捷還要周全，犯罪動機可能是「自我顯示欲」；精神科醫師沈政男也說，這類型的隨機殺人事件有5大共通點。

19日傍晚，設籍桃園的27歲通緝犯張文，身懷數十枚煙霧彈、汽油彈在林森北路縱火後，轉戰台北車站及中山商圈展開隨機屠殺，現場濃煙四起、尖叫聲不斷，張嫌更持長刀在百貨公司內瘋狂揮砍，最後在警方圍捕下從百貨公司6樓墜地身亡。

廣告 廣告

戴伸峰在臉書粉絲頁「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，隨著影像的逐步流出以及嫌疑人的身份初步確認，兇手張文「自我顯示欲」的犯罪動機可能性逐步上升。

對比台北捷運上次的公眾隨機攻擊事件，這次的案件兇嫌張文在「演出性」方面，準備比鄭捷周全，他準備了煙霧彈，為的是遠距攻擊效果，意圖造成恐慌。而且他還身穿全套戰鬥服裝，隱含他對於「戰鬥身份」演示的慾望，並且張文還在在南京西路正中央投擲煙霧彈，表演傾向明顯，最後選擇墜樓，是具有造成更大恐慌的演出動機。

張文丟擲的煙霧彈。圖／攝影林煒凱

沈政男則在臉書發文表示，日本對這樣的犯案者稱為「通魔」，最有名的就是2008發生的秋葉原通魔事件，此事件跟兇嫌張文的隨機殺人事件有幾個共通點，其實也是這類隨機殺人事件的共通點。

年輕男性犯案。 單獨犯案。 犯案者社交孤立，跟親友沒什麼來往。 工作不穩定。 被害者無特定性別與年齡傾向。

沈政男說，因為張文已經墜樓死亡，目前難以確定動機，一般來說都有對自身境遇的不滿，以及報復的傾向，其實鄭捷也符合上訴特徵。至於昨天犯案墜樓的通緝犯張文，最特殊之處在於，他犯案前先在多處縱火，連自己的租屋處都燒了，然後殺人前也施放煙霧彈，似乎想要造成社會動盪。

沈政男直言，媒體說他縱火是要調離警方，其實應該不是，而是根本不想活了，於是大幹一番，這從他連租屋處都燒毁，可以看出來。沈政男說，這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒，一來自己不想活了，再者因為對社會懷有恨意與報復之心，而對不特定的人士展開大規模攻擊。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

遭砍倒地！全身是血 傷者虛弱說：轉告爸媽我愛他們 全網淚崩

他簽「不罵老婆合約」 嘴賤罵這句…法官判：房子過戶給老婆

4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品