北捷、中山隨機砍人！神秘帳號預告「下一站高雄」稱嫌犯張文兄弟

社會中心／巫旻璇報導

桃園張姓男子今（19日）下午先後在台北車站及中山站隨機攻擊路人，造成多名民眾傷亡，震撼社會。晚間約10時左右，社群平台 Threads 上突然出現一個不明帳號，自稱與犯嫌「張文」是兄弟，還聲稱隸屬某個組織，並放話「下一站是高雄車站」，相關內容在被多名網友截圖後隨即刪除，引發恐慌與怒火。

有網友在 Threads 分享截圖指出，該帳號於晚間發文寫下「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，內容相當駭人。原PO提醒，無論該說法是否屬實，都不能掉以輕心，也不排除有模仿犯出現，「有一就可能有二」。他也提到，該帳號大約在15分鐘後自行刪文消失，因此呼籲高雄民眾務必留意周遭狀況。

根據《聯合新聞網》報導，三民第一分局表示，警方已掌握相關訊息，基於維護民眾安全考量，已同步通報刑大科偵隊介入，針對原PO的網路來源進行追查，並通知當事人到案說明。

高雄市長陳其邁稍早指出，因應今晚台北捷運發生的重大治安事件，已責成市府相關單位，加強轄內大眾運輸場站及人潮密集場所的安全維護。為防止模仿效應並保障市民安全，警察局已通報各分局及相關大隊全面提升維安層級，包含提高見警率、強化場站聯防，並將所有與大眾運輸系統相關的報案，列為最優先派遣處理。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北捷、中山隨機砍人奪4命！神秘帳號預告「下一站高雄」稱是嫌犯張文兄弟秒消失

