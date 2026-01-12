北捷「全新販賣機」登場！網友驚呼：救星來了

北捷新設置的香水機。（圖／騰益移動科技IG）





北捷除了飲料販賣機、行動電源租借機台，最近又多了一種新的販賣機「香水機」，花20-30元的銅板價就可以噴到大牌香水。許多網友認為這是剛吃完味道重的食物，渾身都是味道時的救星。

有網友在Threads上發文，大讚捷運站出現的香水機，噴一次只需30元，超適合約會抱佛腳。貼文湧入許多網友討論，有人大呼「這是吃完火鍋或燒肉的救星啊」，不過30元一次的價格也讓不少人好奇「是不是正品」、「這價格會是仿香嗎」；貼文也釣出騰益移動科技的小編，說明放入機器的香水都是真品，都有正規購入證明。

認為香水機有益處的網友

有網友認為這種機制十分划算「噴那麼大一下30塊！這是可以原地轉圈然後從頭到腳香噴噴的一下、「很划算欸，這樣就可以測試喜歡什麼味道，省去買試用遇到不喜歡還勉強噴完的情況」、「這個量兩個人使用都不是問題吧」、「量給很多，而且品項都蠻高級的」、「價格可以，而且品項感覺都是大眾接受度高的」。

不看好香水機的網友

也有人覺得並不是個好想法「沒帶香水直接去康是美或屈臣氏買一隻針管不就好了，噴一下30塊超級浪費錢」，還有人擔心機器設立久了以後，各式香水的味道混雜在一起的味道「會不會味道很複雜，走去機台前先被濃郁的味道熏暈」、「再過一陣子，放香水機的那條路應該會各種香味混雜，變成一種奇怪的味道」。

