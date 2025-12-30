北捷、公車明年開放QR code搭乘 這5家電子支付可使用

台北捷運公車明年1月3日起開放QR code掃碼搭乘。（圖：北捷官網）

為提升公共運輸支付便利性，台北市交通局今天（30日）宣布，雙北公車及捷運明年1月3日起開放使用QR Code掃碼乘車，透過驗票機或閘門掃碼就可以上下車、進出站，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，未來將持續輔導，邀請LINE Pay Money等其他支付業者加入行列。

北市公運處科長劉國著指出，LINE Pay因最近分家，系統開發測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期會另行公告。至於這次為何沒有選在明年元旦1月1日跨年時開放使用，他直言因擔心北捷忙於輸運，過於忙碌。

劉國著指出，民眾搭乘時可先開啟自己熟悉的電子支付APP，點選「乘車碼」而不是付款碼，先行解鎖後再掃描，等驗票機或閘門顯示掃碼成功就代表扣款完成，旅客不用等待手機APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

至於信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，劉國著說，公車部分無法使用，捷運則會在完成6個月測試後，預計明年7月開放乘車。