北捷、台北101首合作 推一日暢遊套票 「一卡三用」玩遍熱門景點

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北捷運公司推動城市觀光，首次與世界知名地標合作，即日起推出「台北101觀景台×台北捷運一日暢遊套票」。旅客可從高空俯瞰城市天際線，再搭乘捷運一路暢遊中山商圈、西門町、淡水老街等熱門景點。

北捷指出，套票每套售價990元，包含專屬設計、具收藏價值的悠遊卡與「台北101觀景台」門票。悠遊卡除具備台北捷運一日票功能外，亦內含150元儲值金，一卡即可暢遊台北。

北捷提到，「台北101觀景台×台北捷運一日暢遊套票」透過北北基好玩卡 Taipei FunPASS 官方網站及 KLOOK 線上旅遊平台購買，旅客抵達台北後，持電子憑證 QR Code 至捷運台北車站或台北101/世貿站兌換實體票卡；亦歡迎搭乘郵輪抵達基隆港的觀光客使用，抵達後可前往基隆港務大樓的雄獅旅遊基隆門市兌換。

北捷表示，本套票悠遊卡「一卡三用」，其中台北捷運一日票，自首次進站當日起至當日營運結束前有效；內含儲值金 150 元，可用於搭乘捷運、公車、客運或火車，也能進行小額支付；儲值金用完後，可再加值繼續使用。

北捷說票卡設計方面，以捷運列車與路線意象為核心設計，並呈現「台北101」建築，展現臺台北城市的代表性，象徵台北持續向前、充滿活力的都市。此次跨界合作，結合捷運交通便利性與「台北101」的國際知名度，吸引更多國內旅客、國際觀光客探索台北城市景點，透過捷運快速抵達任悠遊。

