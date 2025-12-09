北捷「攝」狼！ 自製針孔攝影機 偷拍女乘客裙底

台北市 / 綜合報導

一名女子8日晚間搭北捷，有陌生男先是靠近她，再刻意地把包包放在女子裙下。一旁民眾見包包有反光察覺有異，上前將兩人分開，同時按服務鈴求助，也有暖心女乘客，全程陪同飽受驚嚇的被害女子。員警發現男子包包內，不只有自製的針孔攝影機，記憶卡裡也都是不雅照，疑似是偷拍慣犯。原來他在站內閒晃，見到目標便尾隨偷拍，警方事後也將他依法送辦。

警方圍著男子檢查包包，黑衣男子在捷運票口前被攔了下來，員警要求檢查地上的黑色包包，從矢口否認到坦承犯行，因為包包內自製的針孔攝影機，想賴都賴不掉，而被他偷拍的女子已經飽受驚嚇，受害女子說：「事發突然當時非常害怕，全身發抖說不出話，除了自己還有很多女生也被偷拍，態度很差。」

事發在台北捷運8日晚間6點多，當時捷運站人潮眾多，被害女子搭板南線往頂埔方向，一上車就被偷拍男鎖定，移動位置再把裝有針孔攝影機的包包，刻意放靠近她裙底，一旁的民眾看到反光察覺有異，上前拉開兩人的距離，男子見事跡敗漏想逃，民眾趕緊按下緊急服務鈴，熱心民眾說：「怕他趁亂會刪除照片，抓住他的手提袋不讓他抽走。」

熱心民眾陳小姐說：「因為我看那個女生當下有點不知所措，所以我就問她說，需要有個女生陪她嗎，他就是偷拍慣犯，就是他，之前就有前科。」警方在偷拍男的記憶卡內，發現滿滿的不雅照，原來他一直在站內四處閒晃，尾隨目標進行偷拍行徑誇張， 捷運警察隊第四分隊小隊長楊國芳說：「捷警接獲報案後立即趕赴現場，並依現行犯將該男逮捕，後續由轄區派出所，依妨害性隱私及不實性影像罪。」這次多虧熱心的正義哥，暖心的女乘客，在被害女子驚恐徬徨之際伸出援手，她希望加強類似事件的懲處，不要再有更多人受害。

原始連結







