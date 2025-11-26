北捷「無懼愛滋」列車上路 疾管署：去除歧視走向零感染

台灣愛滋病學會、中華民國愛滋感染者權益促進會今日（26）舉辦「世界愛滋病日 主題捷運列車啟航」記者會。（李念庭攝）

台灣愛滋感染人數今年有望跌破900例，疾管署指出，要達成愛滋零感染零死亡，最重要是感染者願意篩檢、早期診斷，但社會對愛滋的歧視，可能讓潛在感染者卻步，透過「無懼愛滋、去除歧視」主題台北捷運列車，期望讓民眾在日常中接觸正確愛滋知識，打破迷思與污名。

疾管署統計，2023年國內新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數939例，不僅連續6年下降，創下近20年首度低於千例紀錄。然而2024年止跌反升，感染人數重回千例以上（1002人），其中85％為45歲以下青壯年，主要感染原因9成以上是不安全性行為。

疾管署統計，今年截至10月，愛滋感染者新增通報744人，相較去年同期833人降低11％。疾管署長羅一鈞昨指出，今年新增感染人數預計跌破900例，創22年新低，最終目標是歸零，並朝零歧視願景邁進。

台北捷運以「無懼愛滋、去除歧視」為主題，於11月24日至12月23日在板南線限定行駛，強調「U=U（測不到病毒量即不具傳染力）」。（李念庭攝）

台灣愛滋病學會、中華民國愛滋感染者權益促進會、台灣吉立亞醫藥攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛，以國際共識「U=U（測不到病毒量即不具傳染力）」為核心，讓民眾在日常中接觸正確愛滋知識，打破迷思與污名。

疾管署副署長林明誠表示，去年我國愛滋防治，在3項95指標（知道自己感染、接受服藥治療、治療後達病毒量測不到），達成值分別為92％、96％、95％，高於全球平均87％、89％、94％。

林明誠強調，只要規則服藥，病毒量都可控制，但往前推最重要的，是要知道自己感染，提升第一個95目標，才能延續後續治療。愛滋患者面臨歧視問題，而歧視源自對疾病的無知，要去歧視化、讓潛在族群勇於篩檢，才能達成零感染零死亡目標。此次捷運列車行動，也是將防治資訊延伸至公共空間，促進社會對話。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，許多感染者即使穩定治療、病毒量測不到，仍因社會偏見而不敢公開身分，甚至在職場或親密關係中承受巨大壓力，希望透過捷運行動，傳播防治資訊，讓民眾有機會了解「U=U」、「擁抱、親吻、口水、汗水都不會傳染」等，打破愛滋迷思、去除歧視。

