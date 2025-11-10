北捷「白髮嬤」又出事！雨傘打女童遭起訴

曾婦與年輕人發生衝突，曾婦被踹倒在對面座位。（圖／翻攝自Threads@queen7_910）





73歲曾姓婦人9月底在北捷車廂要求一位年輕人「Fumi阿姨」讓座，卻被一腳踹飛，引發熱議，曾婦過去的惡行也被一一扒出，甚至是竊盜罪通緝犯。今（10日）曾婦因過去在捷運上拿雨傘打女童，被依故意對兒童傷害等罪起訴。

9月29日下午4時許，曾婦在台北捷運淡水信義線上要求Fumi阿姨讓座，還拿提袋打對方的膝蓋，Fumi阿姨將手上提袋交由鄰座乘客保管後，起身兩腳踹飛曾婦。

這段影片PO網後引發熱議，曾婦被扒出過去惡行，包括曾逼孕婦讓座、在中研院吃茶點等，甚至被發現是竊盜罪的通緝犯，事後繳納易科罰金1.5萬元重獲自由。

不過曾婦在捷運上傷人，已經不是第一次，曾婦2024年2月4日下午，搭乘中和新蘆線時，不滿一對父女坐在優先席不讓座，持雨傘擊打女童右腳，造成女童右小腿鈍傷，女童父親憤而提告，但曾婦遲遲沒有到案說明，因此被通緝，今日被檢察官依傷害等罪提起公訴。

