北捷「神秘地下旅館」曝光！只有1類人能入住 網大讚：考慮開放訂房嗎

台北捷運「神秘地下旅館」開箱！有如迷宮般的台北車站地底竟隱藏宛如膠囊旅館的空間，原來是捷運高運量行控中心員工專屬的值夜室。除了淋浴間，還有提供隔音遮光的膠囊休息艙。畫面曝光後，網友大讚是神級福利，認為讓員工好好休息才能提升安全保障。

台北車站地底隱藏宛如膠囊旅館的空間，竟是捷運高運量行控中心員工專屬的值夜室（圖／翻攝台北捷運）

北捷於IG發文表示，地下值夜室的打造，是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」。此外，北捷也公開值夜室內部，除了設置淋浴間，整區更以綠意盎然的設計風格，營造放鬆氛圍、舒緩緊繃神經，還設立了6個獨立膠囊空間，隔音又遮光，讓員工能「一秒進入深度睡眠」。

貼文曝光，許多網友紛紛留言大讚：「員工才能享受的福利」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「我前陣子看日本節目，他們的海上保安廳職員休息室的設計跟這個一模一樣」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」、「適當給員工休息是好事，能減少疲勞問題」。



