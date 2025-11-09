北捷「神秘金庫門」做啥用？天龍人秒解 真實原因超慘：納莉的教訓

近日有網友發現，北捷南京復興站牆面有一扇宛如「金庫門」的設施，引發網路熱議。圖／翻攝自treads

台北捷運是許多台北人每天通勤不可或缺的交通工具，而近日有網友就發現，北捷南京復興站牆面有一扇宛如「金庫門」的設施，引發網路熱議。許多民眾好奇這扇厚重金屬門的背後真實用途，釣出一票台北人出面解釋，直呼是「納莉颱風的教訓」。

一名網友在社群平台 Threads上發文表示，自己與朋友路過南京復興站時，意外注意到牆上一扇神似金庫的門，讓他百思不解，只好上網求助「經過那麼多次，這次被問也答不出來那是什麼。」

貼文一出，立刻引起大批網友討論，不少人留言指出，這扇門其實是「防洪水密門」，是北捷在納莉颱風災後全面升級的防洪設施之一。「你是不是太年輕，不知道台北捷運曾經淹過水」、「納莉的教訓，它讓台北車站、台鐵月台變漂漂河（捷運高鐵都在台鐵下面），它也讓台北市復興南北路以東的地下室全部滅頂…… 」、「那個時候沒有松山線，但是在南京復興這邊 從長春路到兄弟飯店之間都淹大水了」、「防洪閘門，因為曾經納莉颱風來的時候，台北市的地底淹爛」。

北捷9月曾回顧納莉颱風災情，貼出多張照片。圖／翻攝自北捷臉書粉專

納莉颱風當時帶來破紀錄豪雨，在台灣上空滯留超過48小時，導致台北多處嚴重淹水。圖／翻攝自北捷臉書粉專

回顧2001年9月17日，「納莉颱風」帶來破紀錄的豪雨，在台灣上空滯留超過48小時，導致台北多處嚴重淹水，北捷多個車站遭洪水灌入，電扶梯變成瀑布、軌道全被吞沒，系統癱瘓長達3個月，估計損失超過22億元，更造成94人死亡、10人失蹤的慘況。

而為了避免災情重演，台北捷運事後全面檢討並強化防洪系統，在各車站增設水密門、隔艙閘門與抽水設備，若是洪水來襲，這些設施能迅速封閉出入口，阻擋洪水湧入，守護地下捷運安全。

事實上，北捷今年9月也曾在官方臉書粉絲專頁回顧當年災情，並貼出多張珍貴照片，重現當年台北捷運化身「水上樂園」的震撼場景。如今，「金庫門」般的防洪設施，成了城市記憶的一部分，提醒著人們那場讓台北停擺的風雨，以及防災工程的重要性。



