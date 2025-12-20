北捷、誠品前獻花出現品牌飲料 手搖飲UG老闆被嗆爆「關社群」

民眾到北捷獻花，現場卻發現手搖飲UG的飲料袋，點燃網友怒火。李政龍攝



北捷台北車站、捷運中山站昨發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，舉世譁然。許多民眾今天（12/20）前往事發地點悼念，沒想到有名男子拿著一袋知名手搖飲「UG」到場跟著花束一起放在現場，引發網友撻伐，還有人發現該男子疑似就是UG的鄭姓老闆，而他的社群也在事發後轉為私人設定。

在北捷台北車站、誠品南西店案發現場，許多民眾帶著鮮花前往致意，有網友在Threads上傳影片，一名男子手提手搖飲「UG」的飲料袋，並帶著花束到現場放置，網友紛紛質疑此舉實屬不當。

此外，有網友指認該男子疑似就是UG的負責人鄭姓男子，而鄭男稍早確實也在Threads發布相關照片，並寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字。

不少網友看了紛紛留言抨擊，直指重大災難現場打廣告，讓人觀感不佳，甚至形容是「公關災難」、「UG藉機行銷超噁」、「放花致意就算了，放飲料那意義是啥」、「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」、「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎」。

UG手搖飲鄭姓負責人的社群目前已轉為私人模式，先前貼文也無法瀏覽，品牌方面則尚未回應。

