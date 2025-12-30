北捷、雙北公車1/3起可掃碼搭車 享常客優惠還可加碼抽獎

台北捷運與雙北公車1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」搭車。（台北捷運公司提供）

終於等到了！台北捷運與雙北公車1月3日起，全面全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付App的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車或進出站，享受更便捷的公共運輸乘車體驗。

台北捷運公司今（30日）指出，北捷閘門多元支付服務，硬體建置已於10月完工，目前依期程進行服務上線前各項準備，明年1月3日起開放QR乘車碼搭乘台北捷運；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計明年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

17家業者掃碼搭車

台北捷運與雙北公車1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」搭車。（台北捷運公司提供）

台北捷運公司說明，一共開放17家業者QR乘車碼搭乘北捷，包含TWQR（台灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

為迎接QR乘車碼上線啟用，台北捷運攜手17家乘車碼支付業者，於明年1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠活動。活動期間，使用乘車碼搭乘北捷，每月皆可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

未來雙北公車也可使用乘車碼搭乘。（台北市公共運輸處提供）

北捷指出，5家業者同步開放QR乘車碼搭公車，諸如使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家業者旅客，可搭乘台北捷運，明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。另LINE Pay Money公司表示因系統開發、測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

至於QR乘車碼使用方式？北捷公司說明，旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。為維護旅客通行順暢，請提前開啟手機將QR乘車碼備妥，適度調高手機螢幕亮度，以加快通行速度；如無法順利掃碼，可洽站務人員協助。

以悠遊付為例，點選乘車碼就會有QR CODE出現。（台北市公共運輸處提供）

信用卡感應乘車

針對信用卡感應乘車部分，北捷也指出，明年1月3日起，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線使用試營運，確保信用卡正式開放後交易安全，保障旅客權益；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

預計明年7月起全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover），同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。北捷也表示，使用QR乘車碼搭乘臺北捷運，可同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金，請旅客留意。

