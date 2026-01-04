北捷「QR碼進站」首日使用率僅1％！粉專分析主因：1習慣難戒

北捷3日起正式開放手機QR乘車碼搭車。 圖：擷自台北捷運公司

[Newtalk新聞] 北捷昨（3）日起正式開放手機QR乘車碼搭車，但據北捷統計，昨日約使用QR乘車碼搭車的人只占總運量的1％，使用量不如預期。臉書粉專「我是台北人」分析，台灣人已經習慣直接刷卡，那種不需要解鎖手機、不需要找APP，直接閉著眼睛把卡片嚕過去的快感，真的是很難戒掉的肌肉記憶。

根據北捷統計，昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼，占總運量的1％，約4千人次使用信用卡，占總運量的占0.2％。「我是台北人」表示，昨日上午9時半前的總運量約14.5萬人次，但只有500多人用手機掃碼，這比例低到只有0.4％，絕大多數人還是習慣拿出實體卡片進站。

對於使用量不如預期的主因，「我是台北人」認為，由於台灣人練了十幾年的「掏卡神功」，那種不需要解鎖手機、不需要找APP，直接閉著眼睛把卡片嚕過去的快感，真的是很難戒掉的肌肉記憶。就連官方也說，改變習慣需要時間，目前這數字算符合預期。

對此，台北捷運公司也回應，昨日車站全閘門開放QR乘車碼搭車，啟用後系統正常，旅客使用順暢。至於部分乘客使用狀況不順，主因為個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。

