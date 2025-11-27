北捷「U=U」廣告看不懂！專家親揭是「國際共識」

生活中心／李筱舲報導



近日，在台北捷運上，出現了一系列的新廣告，其中一組大大的「U=U就是傳不出去」字樣，出現在捷運車廂門上，許多民眾不知道這廣告詞「是什麼意思？」，也引發民眾的好奇。而專家也給出解釋，「U=U」是來自於愛滋病（HIV）領域的衛教倡議口號，「U=U (愛滋病毒量測不到＝傳不出去)」。









北捷近日出現了一系列「U=U」的新廣告，原來是為了響應12月1日世界愛滋病日，做衛教宣傳。（圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運 Metro Taipei 》）

北捷近日出現了一系列「U=U」的新廣告，原來是為了響應即將到來的世界愛滋病日。據中央社報導，北捷與台灣相關愛滋病衛教單位合作，透過捷運做一系列的宣導廣告。據衛福部官網資訊，「U=U」是取自為「Undetectable = Untransmittable」這兩個英文單字的縮寫，即「愛滋病毒量測不到＝傳不出去」。根據國際知名醫學期刊的證實，當感染者體內愛滋病毒量被藥物有效抑制時，「體內病毒含量小於200 copies/ml)」，與正常人一般日常生活接觸，都不會傳染愛滋病毒。

而北捷近日的「U=U」廣告，也在網路上引發話題，不少民眾好奇「U=U」到底是什麼意思。（圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運 Metro Taipei 》）

而北捷近日的「U=U」廣告，也在網路上引發話題。昨（26）日，有鄉民在PTT上PO出自己在捷運車廂門上看到「U=U」的廣告，讓原PO表示：「是想要宣傳什麼？U=U很值得驕傲？」。網友也在底下留言表示：「結果這什麼廣告還是看不懂」、「看圖是不等於，哈哈」、「吸引你注意，廣告成功」、「看圖是不等於，哈哈」。不過也有網友知道「U=U」是愛滋病衛教宣導用語。盼能透過推廣正確的衛教資訊，消除疾病歧視及營造友善環境。

北捷出現大紅字「U=U」廣告！民眾看攏無…專家親揭是「國際共識」

