即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西店昨（19）晚發生隨機攻擊事件，造成3人不幸身亡、多人受傷，引發社會恐慌。外傳其中1位傷者為愛滋感染者，衛福部今（20）日證實此事，疾管署長羅一鈞也提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液接觸傷口或黏膜而尚未就醫者，請撥1922由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥。

有關隨機攻擊事件，衛福部長石崇良說明，截至今天上午共有15名傷患，其中4位死亡。11位傷者得到11間醫院收治；5位已處理完成出院；1位嗆傷患者在急診留院觀察；2位傷勢較重民眾仍在加護病房，分別為血胸及頸部外傷；另3位均屬於胸頸部刀傷、撕裂傷，目前無生命危險。

快新聞／北捷1傷者證實為「愛滋感染者」！疾管署提醒「這些人」盡速就醫

衛福部長石崇良。（圖／民視新聞）

羅一鈞表示，基於傳染病防治法及感染者權益保障相關規定，不可洩漏個案個資，不會進一步透漏感染者年齡、性別、所在醫院等。他強調，該感染者已經通報，且長期服藥穩定控制，病毒量屬於測不到的範圍，感染風險相對低。

不過，血液透過凶器、暴露傷口黏膜的風險，羅一鈞指出「還是不能完全忽略」，經過預防性投藥後，可以進一步把感染風險降到實質上等於0，所以疾管署也啟動專案，協助事件當中受到影響的民眾。

快新聞／北捷1傷者證實為「愛滋感染者」！疾管署提醒「這些人」盡速就醫

疾管署長羅一鈞。（圖／民視新聞）

最後，羅一鈞提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液接觸到傷口或黏膜，尚未就醫者可撥打1922，讓專業團隊評估，如經評估確認後需要投藥，將轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥；另依照相關條例規定，請不要肉搜感染傷者、投藥傷者，增加他們的壓力，要是有洩漏個資情形，最重可處3至15萬罰鍰。

至於「接觸者的接觸者」是否需要擔心？羅一鈞解釋，愛滋病毒是對環境適應相當弱，接觸到空氣或表面，很快就會死亡的病毒，傷者搭過的計程車、或衣物殘留血液，事實上都不會造成接觸者傳染，請民眾不用擔心。

