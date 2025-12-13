北捷1免費服務「年末限定」 千人讚貼心：尾牙噴射祭又開始了

年末尾牙、聚餐活動增加，台北捷運再度推出「限定服務」，近期部分站點擺出告示牌，下方掛著免費嘔吐袋供民眾拿。有民眾回報，在大安站、南京復興站、徐匯中學站、大坪林站、台北車站等站點都能看見，不少網友大讚貼心，笑說「尾牙噴射祭又要開始了」，貼文吸引逾3千名網友按讚。

一位網友在社群平台Threads上分享，在南港展覽館站看到一個告示牌，下方掛有黑色塑膠袋，告示牌上用中英文寫著「嘔吐袋，請自行取用，如索取完畢，請洽詢問處」，原PO表示看到這個，就知道尾牙噴射祭又要開始了，貼文有超過3千位網友按讚。

不少人留言回覆，在大安站、南京復興站、徐匯中學站、大坪林站、台北車站等，也看到嘔吐袋告示牌，笑說「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來」。

北捷去年就已推出這項服務，當時也獲得不少好評。若所在的捷運車站沒有嘔吐袋告示牌也不用擔心，只要身體不適或酒後搭乘，可以直接向詢問處索取。旅客若不慎在車站內嘔吐，可儘速通知車站人員，或按壓列車對講機告知，請清潔人員立即前往清理。

