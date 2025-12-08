北捷1月啟用QR乘車碼 7月開通信用卡嗶進站

台北捷運的支付方式即將全面升級。隨著車站閘門電子模組更新完工，北捷預告自明(2026)年1月起啟動QR乘車碼服務，並與公車系統同步開放；信用卡感應進站則規畫進行約半年的上線測試，預期明年7月全面支援各家銀行信用卡與iPhone「快速模式(ECP)」黑屏過閘功能，旅客不必解鎖手機即可進站。

「閘門電子主單元模組重置案」已在10月完成建置，共更新1,396台電子主單元與2,361組多元支付外掛箱體，不僅保留原有的儲值卡感應服務，也預留更多支付介面，使捷運系統得以支援QR Code與信用卡等新型態工具。相關票證服務招標作業全數完成，並同步展開串接與測試流程。

率先開放的QR乘車碼則與公車系統採統一的技術規格，可使用的支付工具包含TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、全盈+PAY、LINE Pay、玉山Wallet、台新Pay等市面上主要電子支付服務，至於剛開通的LINE Pay Money並不在這波名單中。北捷協助業者陸續完成交易流程、資料傳遞及帳務整合測試，確保用戶在跨系統搭乘時能獲得一致體驗。

信用卡感應進站則為第2階段重點，乘客未來可直接以實體卡片，或綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付工具，在閘門感應通行。依照信用卡安全規範與「台北捷運信用卡票證服務案」契約，交易驗證由收單銀行與國際卡組織分階段進行，並安排為期6個月的實際上線驗測，以確保穩定運作。

外界關注的iPhone「快速模式(ECP)」功能也列在計畫中，旅客可在手機黑屏、無須解鎖的狀態下感應過閘。目前由收單銀行與蘋果公司共同開發並進行測試。北捷預計明年7月同時開放ECP與全部信用卡感應服務。

台北捷運公司表示，新系統推出後，旅客將可依自身習慣，選擇最方便的付款方式，從行動支付到信用卡，皆可自由切換。隨著多元支付環境更加完整，民眾購票所須時間可望進一步縮短，搭車流程也將更加順暢。

