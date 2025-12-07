北捷1月起開放QR碼坐車！Apple Pay也能刷進站 最快上線時間曝

生活中心／游舒婷報導

台北捷運新制即將上路！北捷表示，明年1月起將開放使用QR乘車碼，大大提升通勤族的便利性。同時，大家最關心何時可以用手機搭車，北捷也同步宣布服務的上線時間。

北捷開放可用QR碼坐車。（圖／資料照）

臺北捷運公司表示，QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用，將支援市面上常見之TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。

同時，大家關心的信用卡乘車，將同步先做6個月上線使用驗測，預計明年（2026年）7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。

Apple Pay也能刷進站坐捷運！最快上線時間曝

屆時，旅客將可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘。新系統依信用卡安全規範及「臺北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。

北捷明年1月開放QR乘車碼。（圖／資料照）

北捷公司表示，完成重置更新後的車站閘門，具有支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等優點。旅客可依照各家銀行或多元支付提供優惠，搭配自身理財習慣自由切換使用，享受更便利的乘車體驗。

