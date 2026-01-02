北捷1月3日起全閘門開放QR乘車碼 手機一掃輕鬆進站

▲臺北捷運公司自1月3日起，全閘門開放QR乘車碼搭車。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北捷運公司自1月3日起，全閘門開放QR乘車碼搭車，旅客如需使用QR乘車碼服務，請在閘門前先開啟欲使用的電子支付App，打開「乘車碼」功能，對準閘門掃碼區，享受便捷交通，實現手機就是捷運票的新體驗！

◎使用QR乘車碼搭車，乘車碼不是付款碼

旅客依需求選擇下載電子支付App，更新至最新版，完成銀行帳戶連結並儲值，開通「乘車碼」功能，確認帳戶中有足夠金額。各家電子支付業者App更版速度及乘車碼放置位置不一，如有疑問請逕洽支付業者。

為加快通行速度，旅客抵達閘門前，請先打開App選擇「QR乘車碼」(請注意，要選「乘車碼」不是「付款碼」)，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、對準感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離。

將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

請旅客留意，進、出捷運站時，需使用相同支付帳戶，進站前帳戶餘額為負值時，無法進站搭乘，若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

◎17家業者可搭北捷，並享北捷常客優惠

1月3日起，臺北捷運開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平臺的9家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司），及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇使用。

使用QR乘車碼搭乘臺北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算，請旅客多留意。

至於LINE Pay Money，該公司表示因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

◎5家業者可搭雙北聯營公車，3家支援轉乘優惠

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。

其中，配合臺北市公共運輸處規劃，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠，旅客如有轉乘需求建議優先使用。

◎「綁定乘車碼，好康再加碼」抽好禮

為歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，使用乘車碼搭乘臺北捷運，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

◎使用信用卡感應乘車

1月3日起，由得標廠商台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試。

持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。

有關信用卡感應區位置，係參考衛福部公布的國人平均身高統計（男性約170公分、女性約160公分），並依支付工具特性進行配置：QR乘車碼感應區設置於上方，以利旅客對準；信用卡感應區則以60度夾角配置於下方，以避免蘋果手機於使用QR乘車碼時被手機信用卡跳出來干擾的情形。

分析搭乘捷運的旅客族群，女性約占54.8%、身高170分以下男性18.3%，與發育成長中學生8.7%等，以上各族群加總近82%，顯示北捷多元支付閘門設計已涵蓋多數客群需求，如使用上有困難的旅客，可洽詢問處協助。