北捷1/3起可用QR code搭車！ 估7月全面開放信用卡

台北捷運明年1月3日起開放使用QR Code掃碼乘車。（圖／台北捷運官網）

台北市政府交通局今（30）日宣布，為提升公共運輸支付便利性，台北市市區公車、新北市市區公車及台北捷運自2026年1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車、進出站。而信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付公車部分無法使用，捷運則會在完成6個月測試後，預計7月開放乘車。

北市府交通局表示，本次市區公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，只要1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點。公運處提醒，使用交通乘車碼搭車時，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客無須等待手機端APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

（圖／台北市政府交通局）

而台北捷運首先開放17家業者QR乘車碼，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

信用卡感應乘車先由台新銀行信用卡試營運6個月，確保信用卡正式開放後交易安全；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。預計2026年7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover），同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

（圖／台北捷運官網）

另外，交通局提醒，使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。另外，轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自2026年3月起，逐月回饋至民眾電子支付錢包。

而2026年1月3日同步調整台北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人以免費點數搭乘雙北市公車增加「餘點扣盡」機制。例如：台北市愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月免費點數尚餘7點，系統將自動判讀扣除免費點數7點及儲值金1元，以補足票價差額。

（圖／台北市政府交通局）

（圖／台北市政府交通局）

（圖／台北市政府交通局）

（圖／台北市政府交通局）

（圖／台北市政府交通局）

