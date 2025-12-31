北捷1/3起開放QR乘車碼進站 須使用相同支付帳戶

將電子支付APP內的「交通乘車碼」，對準感應處，就可以順利扣款。明（2026）年1月3日起，在雙北搭公車，也能掃碼上下車，公運處提醒民眾要先下載電子支付APP，目前公車可感應的有5家支付業者，下載後要開啟乘車碼功能，確認帳戶內有餘額，而公車捷運轉乘也必須要使用同一家電子支付才有優惠。

北市公共運輸處科長劉國著指出，「掃乘車碼之後，不管是我們公車業者，驗票機會發出上車下車的這個聲響，那或者是台北捷運也會閘門打開，那這個動作過了之後就代表你已經完成了刷卡的一個掃碼的動作。」

而同一天，台北捷運除了電子支付新服務上線外，「信用卡感應乘車」也由得標廠商開始試辦刷卡進站服務。

台北捷運公司站務處副處長黃皇憲表示，「進行為期6個月的上線使用測試，待測試完成後，預計115年7月再全面開放國內外信用卡，以及手機綁定信用卡的免解鎖黑屏過閘功能。」

記者訪問旅客，鄭先生認為，「方便度是提升滿多的，因為你像平常自己過來加值，你可能偶爾還要排隊什麼的。」林小姐說：「滿方便的，可能有時候會忘記帶悠遊卡吧。」

台北捷運提醒，旅客依需求選擇電子支付App，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用「相同支付帳戶」，若進站前帳戶餘額為「負值」則無法進站搭乘，也要請旅客「提前」開啟手機將QR乘車碼，適度調高手機螢幕亮度，加快通行速度。