北捷1/3起開放QR碼、台新信用卡進站 使用方式一次看

台北捷運公司宣布，將於明（2026）年1月3日開放民眾使用QR乘車碼搭車，此外自同日起也開放台新信用卡、綁定台新信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付乘車。

什麼是QR乘車碼？

民眾進出閘門時，只要使用電子支付App中的「乘車碼」，就可透過掃描畫面上的QRcode進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款。若進站前帳戶餘額為負值，則無法進站搭乘；若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次，乘客需於下次使用前補足代墊車資才可繼續使用。

廣告 廣告

可於台北捷運與新北環狀線使用的電子支付有：悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、台新Pay、全盈+Pay、玉山支付及 TWQR（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商銀、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政）。

北捷也提醒，進、出站需使用相同支付帳戶掃碼；適度提高手機螢幕亮度，也可加快通行速度。

此外，北市聯營公車、新北市區公車及新北捷運輕軌也可使用QR乘車碼搭乘，但可使用的支付方式較少。

台北捷運 北市聯營公車 新北捷運輕軌

至於由行動支付業者LINE Pay提供、已在今年底上線的電子支付「LINE Pay Money」，因業者尚未完成QR乘車碼的系統開發與測試，預計最快2026年3月可開放捷運及公車使用。

為何只能使用台新的信用卡？

信用卡搭乘服務將自1月3日起，由得標廠商台新銀行進行6個月的試營運，確保正式開放後的交易安全。預計將在7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等台灣常見發卡組織發行的信用卡外，也將支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover）。

北捷說明，信用卡搭捷運採合併每日搭乘金額請款，如當日搭乘2趟捷運車資各20元，則當日請款1次40元。

此外北捷預計7月時也將同步新增Apple Pay ECP功能，意即使用iPhone的旅客無需解鎖，黑屏即可過閘門。

信用卡與QR乘車碼的感應區位置不同。（圖／台北捷運）

北捷指出，許多信用卡具有悠遊卡或一卡通等儲值卡功能，但儲值卡與信用卡屬於不同支付工具，兩者感應區域不同，若欲使用儲值卡扣款，則感應儲值卡區域（上方）；若欲使用信用卡扣款，則感應信用卡區域（下方）。

還可使用北捷常客、轉乘優惠嗎？

北捷說明，使用現行儲值卡，如悠遊卡、一卡通、愛金卡，以及QR乘車碼的旅客，都可享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶。

北捷提醒，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金。

但由於信用卡營運安全規定，支付端不得保存交易卡號資料，北捷無法記錄旅客的信用卡卡號、累計搭乘次數與金額，因此無法提供使用信用卡搭乘的民眾常客優惠。

而雙向轉乘優惠方面，僅悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay支援捷運及公車雙向轉乘優惠，乘客需有完整運具進出紀錄，如公車上下車或捷運進出站，並在1小時內搭乘捷運直接轉乘公車，或搭乘公車直接轉乘捷運才能享有轉乘優惠。

可以適用TPASS交通月票嗎？

北捷指出，乘車碼無法設定基北北桃都會通定期票，若旅客欲使用基北北桃都會通定期票，可使用悠遊卡、悠遊付嗶乘車（非悠遊付乘車碼）或Samsung Wallet悠遊卡購買設定。

此外若民眾欲使用TPASS 2.0、2.0+的公共運輸常客優惠，則可使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay乘車碼，但街口支付、全支付、台新Pay、全盈+Pay、玉山支付及TWQR等不適用。

北捷常客優惠 捷運、公車 TPASS交通月票 TPASS 2.0 悠遊付 O O 僅「嗶乘車」 O iPASS MONEY O O X O icash Pay O O X O 街口支付 O X X X 全支付 O X X X 台新Pay O X X X 全盈+Pay O X X X 玉山支付 O X X X TWQR O X X X

更多公視新聞網報導

北捷明年恐首度出現虧損 常客優惠將調整為85至95折

