北捷1/3開放掃碼進站 3大支付優惠一次看

台北捷運多元支付明(1/3)天正式上線，通勤族手機掃碼進站就有回饋。北捷全閘門啟動QR乘車碼搭車，行動支付業者全面卡位，悠遊付、一卡通iPASS MONEY、全盈+PAY等業者，祭出首搭票價50%回饋、轉乘回饋金、最高888元儲值金等優惠。尚未開通捷運乘車功能的LINE Pay Money，以及Pi拍錢包則各推出點數抽獎與消費加碼活動。

北捷開通多元支付，讓捷運與公車成為電子支付新戰場。不同於過往以購物消費為主的回饋設計，業者這波優惠明顯對準通勤族需求，從搭乘當下的票價折抵、轉乘回饋，到後續儲值金與點數抽獎，希望在短時間內培養使用習慣，搶占日常交通支付入口。

悠遊付率先以轉乘與首搭回饋搶市，自明日起使用悠遊付乘車碼搭雙北捷運或公車，公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，可享轉乘回饋金，於次月底撥入錢包。2月28日前首次掃描乘車碼乘坐捷運或公車，回饋票價50%，上限33元、限量10萬名。明天起至1月9日再推任務活動，完成3次搭乘加贈50元回饋券。

一卡通iPASS MONEY則啟用雙北捷運乘車碼，進一步強化「全台通行」布局。民眾每次以iPASS MONEY乘車碼搭乘大眾交通運具，皆可累積「一卡通綠點」，用於折抵交通支出或指定綠色消費，並可搭配「TPASS 2.0+」及常客優惠機制，最高每月可領到2,500元。

此外，為鼓勵用戶提前完成服務移轉，一卡通公司強打期間限定好康，自明日起至2月10日止，活動期間內持iPASS MONEY乘車碼搭台北捷運或雙北公車，即可入手7-ELEVEN專屬50元優惠券。

全盈+PAY從交通支付延伸至永續概念，祭出「乘車碼減碳回饋新體驗」。1月3日起至3月31日使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運累積達10次，最高能賺888元儲值金，並可累積減碳紀錄，鎖定重視環保及慣用行動支付的通勤族。

LINE Pay Money目前乘車碼尚未正式支援北捷，不過自即日起至1月28日，只要新開通LINE Pay Money帳戶並完成指定任務，就能參加抽獎活動，有機會拿到99點LINE POINTS。至於捷運掃碼搭車功能仍待後續規畫，用戶須留意適用範圍，以免誤用。

Pi拍錢包雖未參與北捷乘車碼服務，仍趁著新的一年提供購物優待。即日起至2月28日以Pi拍錢包於指定通路交易，最高給10%回饋，涵蓋PChome 24h購物、環球購物中心、全國電子等，提供通勤族在交通以外的會員禮遇。

