北捷1/3開通掃碼入閘 信用卡感應台新先行

台北捷運明(2026)年將迎來重大改變！閘門多元支付服務1月3日正式啟用，首波共有17家業者進駐，使用TWQR綁定指定銀行帳戶，或以電子支付乘車碼就能掃碼入閘，並有5家業者同步開放乘車碼搭公車。信用卡感應乘車方案則由台新銀行試行6個月，預計7月正式開放所有信用卡感應過閘。

台北捷運閘門多元支付服務硬體設備已於今(2025)年10月完工，經過系統建置與測試，台北捷運公司今(30)日宣布，自明年1月3日正式啟用QR乘車碼。首波開放17家業者，包含使用TWQR服務的臺銀、土銀、合庫、第一銀行、華南、彰銀、兆豐銀、臺企銀、中華郵政，以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay等電支方案。至於新開業的LINE Pay Money因系統測試尚未完成，暫定3月份才會開放。

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付與全支付等5種支付方案，同步開通QR乘車碼搭台北公車，每次進駐閘門必須以相同支付帳戶掃碼。進站前帳戶若為負值將無法乘車，若進站後帳戶餘額不足支付該趟車資，可由支付業者代墊1次。

信用卡感應過閘由台新銀行得標，因此1月3日起以台新信用卡先行試營運，持實體卡或綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay都能乘車。只要6個月測試期內沒有重大問題，最快於7月全面開放國內外信用卡搭車，並且增加Apple黑屏過閘功能。

相關優惠活動同時啟動，台北捷運1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠方案，掃描乘車碼搭車每月都能抽獎，每家支付業者每月提供10個「捷運1日票」中獎名額；透過「台北捷運GO」APP綁定QR乘車碼，還能抽999點捷運點。

一卡通iPASS Money每次乘車即贈0.1點一卡通綠點，2月10日前還能拿到7-ELEVEN 50元優惠券。全支付3月底前掃碼搭捷運有好康，單筆不限金額皆可獲得20%全點，每月最高80點，搭乘雙北公車賺50%全點，每月最高96點，乘車後還能得到1張「通勤樂購券」，在全通路消費加碼送5%全點。台新信用卡新戶使用3大國際行動支付感應乘車享10次免費好康，既有用戶享5次免費。

台北捷運乘車碼入閘優惠活動，如下表：

