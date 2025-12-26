北捷1219攻擊事件後如何走出心理創傷？心理專家解析恐懼反應、就醫時機與身心復原關鍵

2025年12月19日，台北捷運發生一起突如其來的攻擊事件。



那一天，很多人並不在現場，卻在新聞畫面、社群訊息裡，一次又一次地被拉回那個令人不安的時刻。



也許你發現自己最近特別容易緊張、睡不好，搭捷運時下意識地提高警覺；

也或許，你說不上來為什麼，就是覺得心裡卡卡的、悶悶的。

如果你有這些感受，請先放心——你並不孤單，也沒有「太敏感」。

今天這一集，我們分享精神科楊聰財教授的文章

用心理創傷與公共衛生的角度，陪你一起理解：

為什麼在重大暴力事件後，身體和情緒會出現這些反應？

哪些是正常的復原歷程？什麼時候需要尋求專業協助？

以及，我們可以如何一步一步，把安全感找回來。

